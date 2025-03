Kali Uchis anuncia novo álbum 'Sincerely' com faixas totalmente em inglês

Kali Uchis acaba de deixar seus fãs ansiosos ao anunciar detalhes sobre seu próximo álbum de estúdio, que será o quinto de sua trajetória musical. Intitulado Sincerely, o projeto promete trazer uma sonoridade inovadora, com todas as faixas gravadas em inglês. O trabalho deve trazer uma proposta criativa e envolvente, reforçando seu estilo único. A artista não divulgou mais informações sobre a data de lançamento e o que mais ela preparou para essa nova fase de sua carreira.

Kali Uchis, nome artístico de Karly-Marina Loaiza, é uma cantora, compositora e produtora musical colombiana-americana. Nascida em 17 de julho de 1994, na Virgínia, Estados Unidos, e criada entre os EUA e a Colômbia, ela desenvolveu um estilo único que mistura R&B, soul, reggaeton, e influências latinas. Seu nome começou a ganhar destaque na cena musical independente com o lançamento de sua mixtape Drunken Babble em 2012, chamando a atenção por sua estética vintage e sonoridade experimental.

Sua carreira decolou com o EP Por Vida (2015), que contou com colaborações de artistas como Tyler, The Creator e Diplo. Em 2018, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, Isolation, amplamente aclamado pela crítica e considerado um dos melhores do ano. Com faixas como After the Storm e Tyrant, o álbum consolidou seu lugar na indústria musical. Em 2020, ela se aproximou ainda mais de suas raízes latinas com o lançamento de Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), um álbum em espanhol que trouxe o hit telepatía, música que viralizou nas redes sociais e a fez alcançar um público ainda maior.

Desde então, Kali Uchis continua explorando diferentes gêneros musicais e expandindo seu alcance global. Em 2023, ela lançou Red Moon in Venus, um álbum repleto de influências etéreas e românticas, e Orquídeas, que reafirma sua conexão com a música latina.