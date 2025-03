Avenged Sevenfold retorna a São Paulo após 11 anos; veja detalhes do show

Pouco após ser a atração principal do Rock in Rio 2024 diante de 100.000 fãs, e depois de 11 anos sem um show headline no País, o Avenged Sevenfold anuncia a inclusão do Brasil em sua turnê Life Is But A Dream... pela América Latina. A banda, que é tida como uma das maiores bandas de rock do mundo e nutre uma legião de fãs pelo país, tem duas datas confirmadas por aqui (ambas realizadas pela 30e, maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo): no dia 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, com show de abertura de Mr. Bungle e Karen Dió; e, no dia 4 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo, com atos de A Day To Remember, Mr Bungle e Karen Dió. A pré-venda de ingressos começa no dia 18 de março ao meio-dia e vai até as 11h do dia 20 de março no site da Eventim (acesse aqui), e a venda geral terá início em 20 de março, ao meio-dia.

Life is But A Dream… é também o nome do álbum mais recente do Avenged Sevenfold. Lançado em 2023, foi o primeiro disco de estúdio do grupo californiano após um período de sete anos de espera. O trabalho, como a própria banda define, “foi projetado para provocar e inspirar, ampliando corajosamente a nova onda do som do heavy metal americano, com confiança, atitude e intenção”. Trata-se de “uma celebração e libertação da vida, enquanto explora a possível ilusão do livre arbítrio e do determinismo”. Não à toa, o A7X (como também é conhecido) e seu disco foram celebrados pelo público e pela imprensa especializada, aparecendo na lista dos 11 Melhores Álbuns de Metal de 2023 da Rolling Stone. É com esse recente repertório e com os seus mais de 25 anos de trajetória sólida que o quinteto desembarca no Brasil.

Formado na Califórnia, em 1999, o Avenged Sevenfold já vendeu mais de 12 milhões de álbuns mundialmente e alcançou o topo da parada Top 200 Álbuns da Billboard com Nightmare (2010) e Hail to the King (2013). A banda, composta atualmente por M. Shadows (vocais), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (baixo) e Brooks Wackerman (bateria), acumula mais de 1 bilhão de visualizações em vídeos, 1 bilhão de streams no Spotify e ganhou vários singles #1 em rádios de rock. Eles são, frequentemente, a atração principal de alguns dos maiores festivais de rock do mundo, como o Download Festival (Reino Unido), Rock am Ring (Alemanha) e, em março, Vivo El Rock (Peru).

Alguns de seus maiores sucessos incluem Bat Country (2005), inspirado no livro Medo e Delírio em Las Vegas, de Hunter S. Thompson; a favorita dos fãs A Little Piece of Heaven (2007), Nightmare (2010) e Hail to the King (2013), para citar apenas alguns. O Avenged Sevenfold se apresentou no Brasil várias vezes, em 2010, 2011, 2013, 2014 e, mais recentemente, em 2024, quando foi a atração principal da noite de rock esgotada no Rock in Rio, diante de 100.000 fãs.

AVENGED SEVENFOLD

Realização: 30e

CURITIBA

Data: 2 de outubro de 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski

Horário de abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Pista - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 375,00 (meia-entrada legal) | R$ 750,00 (inteira)

Venda geral: 20 de março, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/avengedsevenfold

Bilheteria oficial: Hard Rock Café - R. Buenos Aires, 50 - Batel, Curitiba

Funcionamento: Segunda a sábado, das 12h às 19h30

SÃO PAULO

Data: 4 de outubro de 2025

Local: Allianz Parque

Horário de abertura da casa: 14h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira Superior- R$ 155,00 (meia-entrada legal) | R$ 310,00 (inteira)

Pista - R$ 205,00 (meia-entrada legal) | R$ 410,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 250,00 (meia-entrada legal) | R$ 500,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (inteira)

Venda geral: 20 de março, 12h

Vendas online em: eventim.com.br/avengedsevenfold

Bilheteria oficial:

Abertura de vendas (20/3): ALLIANZ PARQUE – BILHETERIA B - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B - Água Branca - São Paulo/SP

Funcionamento: 13h às 17h

Após o dia 20 de março: ALLIANZ PARQUE – BILHETERIA A - Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça à Sábado das 10h às 17h | *Fechado em feriados, emenda de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.