Enquente BBB 25: Daniele Hypólito, Eva ou Gracyanne Barbosa, quem deve sair do reality?

A noite de eliminação promete ser tensa no Big Brother Brasil. O paredão desta semana foi formado por Gracyanne Barbosa, Eva e a andreense Daniele Hypolito, após uma série de reviravoltas. João Gabriel brilhou ao vencer sua primeira Prova do Anjo no sábado (15) e garantiu a imunidade do irmão, João Pedro. No domingo (16), o líder Guilherme, que já havia colocado seis nomes Na Mira do Líder, indicou Gracyanne direto ao paredão. Eva foi a mais votada pela casa, e Daniele entrou na berlinda pelo desempate do líder.

A dinâmica ainda teve um contragolpe, onde Gracyanne puxou João Gabriel, mas ele conseguiu escapar na Prova Bate-Volta. Para completar o cenário, Vinícius usou o Poder Curinga para vetar Eva da disputa pela salvação, deixando a participante sem saída. Assim, o trio finalista da votação do público foi definido: Gracyanne, Eva e Daniele.

Agora, cabe ao público decidir quem dará adeus à casa mais vigiada do Brasil, vote agora!