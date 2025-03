Homem morre após ser esfaqueado em São Bernardo

A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (17) na Rua Marcílio Conrado, em São Bernardo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima, um homem de 33 anos, foi esfaqueada e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Riacho Grande, mas não resistiu aos ferimentos.





A perícia foi acionada para analisar a cena do crime. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo e segue sob investigação para identificar a autoria e a motivação do crime.

No fim de semana