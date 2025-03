Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira celebram nove anos de idade do filho, Otto

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira celebraram no último final de semana mais um ano de vida do filho, Otto, que completou nove anos de idade. A festa, que aconteceu no último sábado, dia 15, reuniu amigos e familiares.

Em um vídeo publicado nas redes sociais foi possível ver os atores, que estão separados há cerca de um ano, cantando parabéns ao lado do herdeiro, que escolheu uma camiseta do seu time do coração para a comemoração.

Vale pontuar que após o fim do casamento com o ator, Sophie anunciou que estava em um relacionamento com Xamã, com quem contracenou em Renascer. O namoro não chegou a completar um ano, já que eles colocaram um ponto final pouco antes do Carnaval.

Solteira, Sophie mostrou que curtiu muito a folia e compartilhou diversas fotos em suas redes sociais.