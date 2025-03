Região recebe 7 ambulâncias para a renovação da frota

Com o objetivo de renovar a frota e universalizar, até o fim de 2026, o acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o governo federal entregou na sexta-feira 789 novos veículos para 559 cidades de 21 estados. O investimento total é de R$ 243,5 milhões.

Em São Paulo, são 199 novas unidades, sendo 188 ambulâncias para renovação de frota e 11 USA (Unidades de Suporte Avançado) para expansão do Samu. Municípios do Grande ABC também acabaram contemplados com sete veículos no total.

As ambulâncias vão contemplar 111 municípios paulistas, com um investimento de 59,5 milhões. São Paulo está sendo contemplada com 17 veículos, seguido por São José do Rio Preto (dez) e Ribeirão Preto (sete). Já as USAs chegarão a dez cidades, sendo Sorocaba a única que terá duas novas unidades. O investimento com o equipamento é de R$ 5,16 milhões.

Desde o início da atual gestão do governo federal, o estado já tinha recebido outras 170 ambulâncias, entre 2023 (20) e 2024 (150). Com as 199 desta sexta, o total chega a 369.





NA REGIÃO

Dos sete municípios do Grande ABC, três foram contemplados pela iniciativa anunciada pelo governo federal. A maior beneficiada foi Santo André, que receberá um ambulância da Unidade de Suporte Avançado e outras três para renovação de frota.

Já São Bernardo foi beneficiado com duas unidades também com o objetivo de renovação de frota.

E o último município da região atendido pela iniciativa do governo federal foi São Caetano, que receberá um veículo para renovação de frota.