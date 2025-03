Azulão volta à vice-liderança e confirma vaga nas quartas de final

O resultado não foi o esperado, mas o São Caetano celebrou o empate por 1 a 1 diante da Penapolense, na manhã de domingo (16), no Interior. Além de reassumir a liderança da Série A-4 do Paulista, o Azulão confirmou a vaga nas quartas de final.

A equipe reassumiu a vice-liderança com 25 pontos, quatro atrás da líder Barbarense e com a mesma pontuação do Paulista, em terceiro lugar. Na 15ª e última rodada, sábado, o São Caetano vai receber a Inter de Bebedouro, no Anacleto Campanella. A meta de vitória visa garantir a vantagem de jogar em casa no mata-mata.

Os classificados à segunda fase são Barbarense, São Caetano, Paulista, Taquaritinga, Nacional, Araçatuba, Joseense e Caieiras. Os jogos da segunda fase serão definidos na última rodada.