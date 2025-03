Internautas reagem a Diogo Almeida cantando Energia de Vilmoca e dando beijão em Dona Déa no Domingão com Huck

Ele já chegou chegando! Diogo Almeida participou do Domingão com Huck no último domingo, dia 16, e já entrou no estúdio em grande estilo: cantando Energia de Vilmoca a plenos pulmões enquanto emplacava uma coreografia com o apoio de duas dançarinas. Vídeos do momento rapidamente viralizaram na web e o ator se tornou o assunto do momento.

O artista apareceu radiante enquanto entoava os versos, que nada mais são do que uma versão criada por ele de Energia de Gostosa, da Ivete Sangalo, adaptada para homenagear a sua mãe, Vilma, que segue confinada no BBB25.

As reações de internautas ficaram divididas entre pessoas que amaram o momento e aquelas que não gostaram nem um pouquinho do que viram.

Amo que ele enfrenta mais ainda os haters! E para melhorar, foi literalmente aclamado pela plateia, que entendeu que era paródia! Divo! Que os hater's espumem mesmo! E que ele receba um protagonista em breve! Amo! VOA, DIOGO!, elogiou um usuário do X, antigo Twitter.

E a mãe ainda fala que Aline faria ele passar vergonha?., criticou outra internauta.

De novo não, a música vai ficar dois dias na minha cabeça agora, declarou outra pessoa sobre como a letra é chiclete.

E teve beijão!

Outro momento do programa que chamou atenção foi quando Diogo deu um beijão em Dona Déia, levanto todo mundo que estava no estúdio à loucura. Pouco antes do momento, a mãe de Paulo Gustavo disse que ia ficar de pé e Luciano Huck brincou:

- Dona Déa está beijando mais do que a Hebe Camargo.

Após a plateia fazer um coro pedindo o beijo, além de Ed Gama e Rafael Portugal começarem a cantar uma música romântica, Diogo deu vários beijinhos carinhosos em Déa Lúcia antes de chegar nos lábios da famosa. Toda a interação, arrancou gritos fervorosos.

- Posso falar? Esse programa vai sair do ar. Dona Déa está beijando todo mundo, meu. Só hoje foram dois já, reagiu o apresentador da atração se referindo ao selinho dado pela matriarca em Amaury Lorenzo mais cedo.

A web também expôs as suas mais sinceras reações com o momento ao repercutir o vídeo nas redes sociais.

D.Deia é esperta beijando esse lindão, opinou uma pessoa.

Eu com inveja da dona Deia, beija, se divertiu outra.

Muita apelação, criticou uma terceira.

Irmãs no Domingão

Diogo Almeida não foi o único ex-participante do BBB25 a participar do programa no último domingo, dia 16. As irmãs Camilla e Thamiris também marcaram presença e ainda viveram um momento emocionante ao encontrar a família no palco da atração. As cariocas se derreteram completamente ao receber o carinho de pessoas queridas.

Além de dar um abraço bem apertado na avó, elas ainda cantaram Parabéns, pois era o aniversário da matriarca da família.