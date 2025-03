Bloqueios e lentidão afetam motoristas na Anchieta e Imigrantes

O tráfego está lento em trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes na manhã desta segunda-feira (17), segundo informações da Ecovias. concessionária responsável pelas pistas.





Na Anchieta, há lentidão no sentido São Paulo entre os km 20 e 17 e entre os km 13 e 10, além de tráfego lento no sentido Litoral entre os km 63 e 65. Já na Imigrantes, o congestionamento ocorre no sentido São Paulo, entre os km 20 e 14. Nos demais trechos das rodovias, o tráfego segue normal.





Devido à baixa visibilidade, alças de acesso estão bloqueadas: na Anchieta, no km 40, sentido São Paulo, com acesso à Interligação Planalto e Imigrantes; na Imigrantes, no km 42, sentido Anchieta, e no km 40,2, sentido Litoral.





O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera normalmente no esquema 5x5, com descida pela pista Sul da Anchieta e da Imigrantes, e subida pela pista Norte de ambas as rodovias.