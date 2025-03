Alunos da rede pública viajam para Austrália, Canadá e Reino Unido

Estudantes do ensino médio de escolas públicas do Grande ABC vão viver o sonho do intercâmbio acadêmico neste ano. No total, 30 jovens foram selecionados e vão embarcar para o Reino Unido (15), Austrália (12) e Canadá (3) por três meses para estudar em escolas internacionais. A iniciativa faz parte do programa Prontos pro Mundo, da Seduc-SP (Secretaria da Educação de São Paulo), iniciativa que beneficia alunos da rede estadual de ensino com viagens internacionais a países de língua inglesa.

Dos 30 selecionados, 13 são de São Bernardo, sete de Mauá, seis de Santo André, além de um de São Caetano, um de Diadema, um de Ribeirão Pires e um de Rio Grande. Esses jovens integram a segunda chamada do programa, que selecionou 500 estudantes no Estado para o intercâmbio público.

Na primeira fase foram aprovados outros 500 alunos de São Paulo, sendo 14 do Grande ABC, totalizando 44 nas duas chamadas. Segundo a Seduc, 332 jovens da primeira etapa já estão em solo internacional e 14 selecionados da região devem viajar no início do segundo semestre para a Austrália.

As estudantes Amanda Reis de Jesus Lopes, 15 anos, e Nicolly Moura Ribeiro, 16, da E.E (Escola Estadual) Professor Luís Washington Vita, de Mauá, vivem a expectativa para conhecer uma nova cultura na Austrália e no Reino Unido, respectivamente. Com histórias similares, ambas são moradoras do Parque São Vicente, aprenderam inglês sozinhas, ouvindo e traduzindo músicas, e vão fazer a primeira viagem internacional, ainda sem data definida, mas prevista para ocorrer no segundo semestre.

Com o sonho de ser professora de inglês, Nicolly sabe que a oportunidade é um importante passo para o seu futuro profissional. “O intercâmbio vai ser uma experiência diferente de tudo que já vivi. Nunca estive tão nervosa e ansiosa na minha vida, mas estou muito feliz e grata por tudo que está acontecendo. Não estava confiante que seria selecionada. Quando recebi a notícia pensei que fosse desmaiar. Na verdade, não consigo acreditar. Parece que vou acordar a qualquer momento e vão me falar que é mentira”, revela a jovem.

Amanda conta que está ansiosa para conhecer a cultura e vivenciar a rotina no país da Oceania. A estudante do segundo ano do ensino médio pretende cursar Direito para se tornar juíza.

“Acredito que esse intercâmbio vai abrir novas portas para o mercado de trabalho e será bom para melhorar a minha fluência. Sei que vai ser um desafio em vários quesitos, como fazer amigos e também para acompanhar as matérias em inglês, mas estou muito feliz com a oportunidade”, destaca a jovem. Na hora que recebeu a notícia de que tinha sido selecionada, Amanda diz que ficou extasiada. “Fiquei tão feliz que não consegui nem chorar, só sabia sorrir”, revela.

O PROGRAMA

Com investimento total de R$ 120 milhões, a Seduc afirma que esse é o maior programa público de intercâmbio realizado no Brasil. Na história, essa é a primeira vez que alunos da rede estadual paulista são beneficiados com viagens internacionais para estudos. Os alunos irão cursar, por três meses, o ensino médio nos países selecionados e ficarão hospedados em casas de famílias que recebem intercambistas.

Todos os classificados no programa precisaram passar por avaliações e cursos em 2024. A primeira etapa começou com o desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), realizado em novembro do ano passado, quando 70 mil alunos com as melhores notas na prova (igual ou superior a 50%) e alta frequência escolar (igual ou superior a 85%) foram selecionados para cursar on-line o intensivo de língua inglesa.

Os critérios de seleção incluíam ter no mínimo 14 anos, estar matriculado em uma escola da rede pública do Estado desde o sexto ano, obter autorização dos responsáveis e continuar o ensino médio na rede estadual. Na segunda etapa, os aprovados precisavam ter uma média igual ou superior a 7 nas disciplinas básicas da Base Nacional Comum Curricular no semestre anterior à seleção.

Outro requisito é não completar 18 anos até o término do intercâmbio educacional internacional e seu retorno ao Brasil. A terceira e última fase da seleção levou em consideração a soma das notas do Saresp e do curso de inglês.