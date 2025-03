Afastamentos por transtornos mentais batem recorde no Brasil

O Brasil enfrenta uma nova crise de afastamentos de trabalhadores devido a transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Dados do Ministério da Previdência revelam que, nos últimos dez anos, os casos relacionados à saúde mental mais do que dobraram. Os profissionais têm apresentado um crescimento alarmante de episódios depressivos, transtornos de ansiedade, reações ao estresse grave e síndromes associadas a jornadas extenuantes. Em 2024, o País registrou cerca de de 440 mil afastamentos por transtornos e comportamentais, um novo recorde na série histórica. Em 2014, esse número era de 203 mil.

Segundo o Ministério da Previdência, na comparação com 2023, os números do ano passado impressionam – o aumento foi de quase 67%. Pelos números oficiais registrados em 2024, os principais casos de afastamentos foram em razão de transtornos de ansiedade (141.414), seguidos por episódios depressivos (113.604) e por transtorno depressivo recorrente (52.627). Também fazem parte da lista o transtorno afetivo bipolar (51.314), transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de drogas e outras substâncias psicoativas (21.498) e reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (20.873).

A lista também teve registros de afastamentos por esquizofrenia (14.778), transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool (11.470) e uso de cocaína (6.873) e transtornos específicos da personalidade (5.982).

Os especialistas destacam que a título de comparação, em 2024, os afastamentos por transtornos de ansiedade, por exemplo, aumentaram mais de 400% em relação a 2014, quando somavam 32 mil. Já os afastamentos por episódios depressivos quase dobraram em uma década.

De acordo com a advogada Simone Lopes, especialista em Direito Prevdenciário e sócia do escritório Lopes Maldonado Advogados, cada afastamento durou, em média, três meses, com os trabalhadores recebendo cerca de R$ 1.900 por mês, o que gerou um impacto financeiro estimado em mais de R$ 3 bilhões nos cofres públicos. “Além de afetar diretamente a vida dos trabalhadores, esse cenário levanta debates sobre direitos previdenciários, legislação trabalhista e a responsabilidade das empresas na promoção da saúde mental no ambiente de trabalho”, avalia.

Na visão da especialista é essencial que os trabalhadores reconheçam os sinais de um ambiente de trabalho abusivo, um dos grandes responsáveis pelo adoecimento mental. “Pressão excessiva, falta de apoio, sobrecarga de tarefas e desvalorização constante podem levar ao esgotamento físico e emocional, aumentando os casos de ansiedade e depressão. Ambientes abusivos também podem se manifestar por meio de assédio moral, metas inalcançáveis e cobranças desproporcionais, criando um clima de medo e instabilidade. Empresas que negligenciam a saúde mental de seus funcionários não apenas comprometem o bem-estar individual, mas também enfrentam consequências como queda na produtividade e aumento nos afastamentos”, pontua Simone Lopes.

Trabalhadores precisam conhecer os seus direitos