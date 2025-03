Homem é morto a tiros no Recreio da Borda do Campo

Um homem jovem foi assassinado a tiros na madrugada de ontem na Rua Jabuti, no bairro Recreio da Borda do Campo, em Santo André, segundo informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) ao Diário. Ainda não identificado, o corpo foi encontrado em uma área de mata da região, que fica na divisa da cidade com Mauá.

“A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, no local, encontrou a vítima ferida provavelmente por disparos de arma de fogo. O homem foi socorrido ao pronto-socorro da região, mas não resistiu e faleceu. Foram solicitados exames junto ao IML (Instituto Médico Legal) e ao IC (Instituto de Criminalística) e o caso foi registrado como homicídio no 6° DP de Santo André”, disse a SSP em nota.