Campeonato Paulista: Saiba onde assistir o jogo Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. A disputa pelo título será no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30.

O jogo poderá ser assistido pelas transmissões ao vivo da Record TV ou na internet, nos canais Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping.

Essa é a terceira vez que os rivais se encontram em uma final do Paulistão. Em 2018, o time alvinegro levou a melhor, mas, em 2020, o Verdão é quem foi feliz. O duelo também marca o encontro dos dois maiores campeões estaduais. O Corinthians lidera, com 30 títulos, e o Palmeiras chega atrás, com 26.