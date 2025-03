Incêndio em boate mata 59 pessoas no sudeste da Europa

Na madrugada deste domingo (16), 155 ficaram feridos e outras 59 pessoas morreram após o incêndio na boate Pulse em Kocani, cidade na Macedônia do Norte, país do sudeste europeu.

Segundo as autoridades, cerca de 1.500 pessoas assistiam a um show de hip-hop no local, quando as chamas e fumaça começaram após as faíscas de um dispositivo pirotécnico.

O teto de isolamento acústico, composto por material inflamável, espalhou o fogo com facilidade pelo espaço. Em depoimento à BBC, a diretora do hospital mais próximo da tragédia confirmou que a maioria das vítimas tinha entre 14 e 24 anos.

Caso similar motivou a criação de regulamentações no Brasil

O episódio europeu trouxe à memória 2013, quando 242 jovens morreram e outros 600 ficaram feridos após uma combustão tóxica e incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul.

A tragédia de grandes proporções em Santa Maria motivou a Lei Kiss (13.425/2017), que prevê atualmente no Brasil normas de prevenção e combate a incêndios em edifícios comerciais.