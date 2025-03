Pescador peruano é resgatado depois de 97 dias perdido no mar

Máximo Napa Castro foi encontrado vivo e à deriva no Oceano Pacífico após 97 dias. Para sobreviver, o pescador peruano de 61 precisou beber a água da chuva, comeu insetos, pássaros e tartarugas.

Segundo Napa, uma tempestade o obrigou a desviar o curso traçado inicialmente e que levaria um mês. Ele foi encontrado em estado crítico de desidratação na costa do Equador, sem comunicação por rádio e teve alta hospitalar neste domingo (16).

"Quando foi resgatado, já tinha dias que ele não comia e nem tinha mais água. Dois dias antes, ele havia pescado uma tartaruga e tomado o sangue dela", contou à imprensa o filho do pescador, Eder Napa.

Máximo foi visto pelo piloto de um helicóptero que apresentava coordenadas para uma embarcação de pesca de atum. A família pressionava as autoridades peruanas neste meio tempo, também com boletim de ocorrência, para que fizessem buscas após o desaparecimento do pescador.