Mulher fica 8 anos em cárcere privado e marido é preso no Paraná

Uma mulher, com identidade protegida, foi resgatada pela Polícia Militar de Itaperuçu, no Paraná, após ser mantida em cárcere privado desde 2017. Vigiada por câmeras de videomonitoramento e proibida de usar o celular pelo marido, a vítima só pôde pedir ajuda por meio de um bilhete em um posto de gasolina próximo à residência, que fica na região metropolitana de Curitiba.

O resgate aconteceu na última sexta-feira (14), com ajuda da Casa da Mulher Brasileira. Na nota, ela escrevia o nome, dizia onde morava e pedia ajuda por sofrer "muita violência em casa", testemunhando futuramente ter sido submetida a asfixias e ter sido amarrada pelo companheiro.

Quando questionada pela polícia, ela negou o escrito. Foi então que os agentes testaram a autoria do bilhete, ao pediram que a mulher escrevesse sob um papel. Com as caligrafias idênticas e o histórico do e-mail do filho (no qual a mulher havia pedido ajuda à Casa da Mulher Brasileira), a mulher chorou e esclareceu o medo em denunciar.

O caso é investigado na Delegacia de Rio Branco do Sul, que deteve o agressor em flagrante.