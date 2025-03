Parque dos Pássaros ganhará praça revitalizada idealizada por moradores

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), assinou na manhã de hoje a ordem de serviço para revitalização da Praça dos Tico-Ticos, no Parque dos Pássaros. Ao custo de pouco mais de R$ 2 milhões, o equipamento será reformado com base nos pedidos dos moradores do entorno, dentre os quais, que o espaço seja voltado às famílias e um local de contemplação. A revitalização será realizada com recursos do município.

Marcelo Lima destacou que espaço de quatro mil metros quadrados, o qual foi utilizado como canteiro de obras nas gestões Luiz Marinho (PT) e Orlando Morando (sem partido), contará com 300 árvores, dentre as quais boa parte frutífera, espaço pet, pergolado, canteiro de flores, pista de caminha, paisagismo, entre outros.

“Será uma praça diferenciada das outras. Não é o prefeito Marcelo que vai chegar e falar o que acha que tem de ser posto (no local). Dou diretrizes. Tenho de fazer o que os moradores entendem o que é melhor para o bairro. Porque, senão, vou gastar recurso público, entregar um equipamento que o morador do bairro é contra e isso não é democracia, não é respeito nem humildade”, destacou o prefeito.

Segundo Marcelo Lima, o projeto da praça será modelo para outras reformas, com isso, o prazo para entrega vai se estender além dos habituais 90 dias. “Esta praça vamos entregar em agosto e acabará dando certo de inaugurarmos no mês de aniversário de São Bernardo. Também sei da preocupação em relação à segurança. Estamos elaborando um projeto, que já está pronto o edital. Quero afirmar que São Bernardo será a cidade mais segura no Grande ABC e que o primeiro polo da segurança será implementado aqui (no Parque dos Pássaros)”, disse o podemista.

Sem dar detalhes, o prefeito afirmou que o investimento no novo projeto de segurança contará com recursos carimbados, que lei federal agora permite serem utilizados do Fundo de Iluminação (cerca de 30% do total).

CARAVANA DA SAÚDE

Durante o evento, o prefeito destacou a Caravana da saúde, que realizou 12.500 procedimentos médicos neste sábado (15), e reafirmou compromisso de zerar a fila de espera na Saúde até 1º de julho. As ações fazem parte da Caravana as Saúde, que visa à erradicação da demanda reprimida de consultas especializadas, cirurgias e exames.

“As pessoas estavam aguardando quatro, cinco anos para fazer (procedimentos). Hoje estamos com todos os equipamentos prontos atendendo, para poder zerar a fila da saúde em São Bernardo. Não é possível em uma cidade que tem quatro hospitais, 35 UBS (Unidades Básicas de Saúde), dez UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), Policlínica e Centro de Especialidades, os moradores aguardarem mais de três anos para fazer um exame. Afirmei que se me confiassem o voto iria zerar a fila de espera e vamos zerar. Em 1º não terá mais ninguém aguardando”, pontuou.