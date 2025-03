Rachel Zegler e Gal Gadot vivem clima tenso nos eventos de Branca de Neve, dizem fontes

Climão? Parece que Rachel Zegler e Gal Gadot não têm muitas coisas em comum, assim como as personagens que viveram em Branca de Neve. Segundo a revista People, as artistas não estão se dando muito bem ao longo dos eventos de promoção do filme.

De acordo com uma das fontes da revista, Gal Gadot não curtiu as falas de Zegler sobre a mudança que aconteceu no longa. Na situação a jovem que viveu Branca chegou a dizer que a outra versão era muito antiga.

A atitude de Gal é que você não critica e causa drama por um projeto que você assinou para fazer. Ela simplesmente não entende.

Ainda segundo a fonte, a relação das duas foi tranquila durante as filmagens do longa-metragem. Mas depois de posicionamentos das duas a situação ficou tensa.