Corrida da Inclusão reúne 1,2 mil participantes em São Bernardo

A 1ª Corrida Inclusão em Movimento que reuniu hoje, em frente ao Ginásio Poliesportivo (Avenida Kennedy, 1155 – Anchieta), aproximadamente 1,2 mil participantes em São Bernardo. Cerca de 150 pessoas com deficiência, entre cadeirantes pessoas com paralisia cerebral e TEA (Transtorno do Espectro Autista) foram os primeiros a largar para os cinco quilômetros de corrida e para os três quilômetros de caminhada.

“Este é um movimento vivo, constante e que não pode parar nunca”. Foi assim que Fábio Branco, secretário municipal das Pessoas com Deficiência e TEA iniciou sua fala antes da largada.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) parabenizou a equipe da Secretaria das Pessoas com Deficiência e TEA. "Essa é uma pasta criada na nossa gestão para garantir o compromisso da cidade com a inclusão, e que fizeram um belíssimo trabalho para que esse evento de hoje se tornasse uma realidade. Reafirmamos nosso compromisso em tornar São Bernardo uma cidade inclusiva, que trabalha assegurar o direto de todos à educação e saúde de qualidade, além de oportunidades”, ressaltou o chefe do Executivo.

Desde o dia 1º de fevereiro, com a vigência da reforma administrativa, a pasta que encabeça as ações voltadas ao público passou a ser denominada Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA. O objetivo da mudança é buscar mais assertividade com as políticas públicas afirmativas.

“Nosso evento é muito mais do que uma corrida de inclusão. O nome Inclusão em Movimento simboliza um compromisso contínuo, que não pode parar. Este é um marco, um primeiro passo para reforçar que as pessoas com deficiência estão entre nós e podem, como qualquer um, chegar onde quiser, fazer o que gostam e viver sua plenitude”, acrescentou Fábio Branco, secretário municipal da pasta.

CIDADE INCLUSIVA

Os olhos de Gustavo Silva Souza não escondiam a emoção. Depois de cruzar a linha de chegada, o filho Heitor o esperava para um longo abraço. “A gente tenta incluir nossos filhos em todos os setores da sociedade. Como a corrida é um lugar inclusivo, eu fiz questão de participar, levantar essa bandeira, porque todos precisam estar aqui nesse ambiente e se sentir integrados. O meu maior prêmio foi receber o abraço do meu filho, que é autista (nível I). Ele é o meu maior incentivo”.

Com mais de 100 corridas no currículo, Samuel Valentim de 12 anos se tornou o embaixador do evento deste domingo. “Fiquei muito feliz em ver tanta gente hoje em um evento voltado para a inclusão. Quem ainda não corre ou tem algum receio por conta de alguma deficiência eu digo: venha para esse movimento com a gente”.

Samuel é morador da cidade e nasceu com mielomeningocele, que causa má-formação na coluna vertebral e hidrocefalia. Em 2019, um amigo da família levou o pequeno em uma corrida em um bairro de São Bernardo. Isso bastou para que o pequeno se apaixonasse pela modalidade.

AÇÕES AFIRMATIVAS

A Prefeitura de São Bernardo segue comprometida em fortalecer ações voltadas à inclusão, garantindo que todos os cidadãos tenham seus direitos assegurados e respeitados.

No dia 5 de abril, a Secretaria das Pessoas com Deficiência e pessoas com TEA promove o evento Conexão Azul: celebrando a singularidade do Autismo, com uma programação especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, definido pela Organização das Nações Unidas em 2007, e é comemorado em 2 de abril.

E, no dia 25 de abril, a pasta também promove o 1o Feirão da Empregabilidade com vagas exclusivas para o público PCD.