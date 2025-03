Parque Andreense recebe palestra para empreendedores

A região do Parque Andreense vai receber, nesta quinta-feira (20), às 9h, a palestra “Influenciador digital: comece a firmar parcerias e monetizar”. A iniciativa faz parte do Circuito Andreense de Empreendedorismo, programa que tem como objetivo descentralizar a oportunidade de qualificação e serviços para os empreendedores de Santo André. A atividade, gratuita, vai acontecer no Cesa (Centro Educacional de Santo André) Parque Andreense, na Rua Astorga, s/n.

As inscrições devem ser realizadas em http://acesse.santoandre.br/Circui2003. O programa Circuito Andreense de Empreendedorismo é uma realização da Prefeitura de Santo André, por meio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Sebrae e apoio da Secretaria de Educação.

Além das palestras presenciais, que acontecem em espaços da rede municipal de ensino localizados nas regiões mais afastadas do Centro, como os Cesas e os Centros Públicos de Formação Profissional, o programa promove atividades itinerantes realizadas mensalmente em centros comerciais nos bairros, oferecendo aos empreendedores a oportunidade de tirar dúvidas sobre gestão de negócios e receber consultoria gratuita. Esta ação conta com parceria do Sebrae, e também da AGG Fiscal, da Faculdade Anhanguera e da Acisa.

A programação completa do Circuito Andreense está disponível em https://acesse.santoandre.br/circuitoandreense.