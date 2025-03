Caminhão de reciclagem esconde duas toneladas de cocaína no Guarujá

A Polícia Civil desmascarou um esquema de transporte de drogas na Baixada Santista e apreendeu duas toneladas de cocaína em um caminhão de reciclagem no bairro Jardim Boa Esperança, no Guarujá. Três homens, sendo um motorista e dois ajudantes, foram presos em flagrante na noite de sábado (16). Um deles, de 22 anos, já era procurado pela Justiça por tráfico de drogas.

A ação foi realizada por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que investigavam o transporte e abastecimento de entorpecentes para pontos de tráfico na região. O cruzamento de dados obtidos com a ajuda da ferramenta Muralha Paulista levou os policiais até um galpão no município do Guarujá.

Em diligências de forma velada no local, os agentes viram um veículo levando pacotes pretos para dentro do galpão. Em sequência, um caminhão caracterizado de coleta seletiva foi carregado com o mesmo material. Diante das suspeitas, a abordagem foi realizada.

Os três suspeitos localizados no caminhão não apresentaram nenhum documento que comprovassem o trabalho de coletores na cidade. A polícia realizou a vistoria na carga e encontrou diversos pacotes de drogas escondidos debaixo do material de reciclagem.

No total, foram apreendidos dois mil tijolos de cocaína, que pesaram duas toneladas. Dentro do galpão também foram encontrados vários pinos vazios para separar os entorpecentes para a venda.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Entorpecentes do Deic como tráfico de drogas, associação para o tráfico e captura de procurado.