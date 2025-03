Ana Carolina Serra reforça representação feminina em liderança do Cidadania

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), com base eleitoral em Santo André, utilizou as redes sociais na manhã deste domingo (16) para destacar a importância de ter assumido a liderança do Cidadania na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Estar à frente da legenda na Alesp, segundo a cidadanista, é uma etapa significativa em sua carreira política, mas os efeitos se estendem à sigla. “O partido passa a contar com uma mulher forte e comprometida na construção de políticas públicas modernas e eficientes para o desenvolvimento econômico e social de toda São Paulo", afirma.

A liderança do Cidadania foi assumida no começo do mês, mas recebeu destaque da parlamentar neste domingo, após a eleição da mesa diretora, no sábado (15), que reconduziu o deputado André do Prado (PL) à presidência da Alesp.

Ana Carolina Serra preside atualmente a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais na Casa, participando de outras seis bancadas que discorrem sobre melhorias às pessoas em situação de rua e com deficiência, além de eixos como o turismo e causas trabalhistas. Os novos presidentes e integrantes das Comissões Permanentes da Alesp serão anunciados nesta semana.