Aline passa por Castigo do Monstro extremo, nesta madrugada do BBB25, e cai no choro

Aline Patriarca foi colocada no Castigo do Monstro e precisa pescar todos os peixinhos que são colocados de tempos em tempos na piscina da casa do BBB25. Durante a madrugada deste domingo, dia 16, a sister teve que passar por uma rodada extrema e precisou pescar mil peixinhos de plástico.

Em momento de desabafo, Aline conversou com Vinícius, Guilherme e Dona Delma sobre pessoas que ficam gargalhando enquanto ela está cumprindo o desafio.

Após quase três horas, a policial militar completou a rodada e levou os peixinhos nas cestas. Depois de um tempo, a sister foi dormir, mas o que ela não esperava é que a acordariam para uma nova partida.

Isso fez com que Aline, que estava acompanhada de seu amigo e antiga dupla, Vinícius, caísse no choro.

Quebra de confiança?

Daniele Hypólito conversou com Guilherme sobre as atitudes de Gracyanne Barbosa no programa. Segundo a ginasta, ela não enxerga o que aconteceu como algo que a musa fitness faria, mas sim como seu lado jogadora. No entanto, ela comentou que só irá julgar como foram ditas as falas quando deixar o reality e poder assistir tudo.

A atleta também revelou que perdeu a confiança na Gracyanne jogadora, mas ainda acredita que ela deve contar a sua história, que é linda.

Desabafos

Eva teve um leve desconforto com uma fala de Renata e logo foi se resolver com sua amiga. As duas sentaram na área externa da casa para conversar e a bailarina contou que não gostou quando ela respondeu que também queria ganhar o Anjo da semana:

- Eu já tinha ficado: poxa, a Renata conseguiu, de certa forma, ter o conforto de ter visto as pessoas que a gente gosta (...) e ela tá imune.

João Gabriel também desabafou com o Maike sobre as aliadas e se questionou se Renata descobriu algo sobre eles na dinâmica do Seu Fifi que ela não contou para ele e seu irmão, João Pedro.