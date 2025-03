Sílvio Guindane fala sobre nova temporada de A Divisão: - A gente se superou

A quarta temporada de A Divisão, série do Globoplay, estreou no dia 9 de março e trouxe a continuação de uma história que começou lá em 2019. A produção mostra o dia a dia de policiais combatendo uma onda de sequestros no Rio de Janeiro, nos anos 90, convocando agentes corruptos e um delegado com fama de genocida para acabar com os crimes. Durante entrevista coletiva, Sílvio Guindane, que interpreta o Delegado Mendonça, se derreteu pela série e contou mais detalhes sobre o desenvolvimento e o carinho que sente pelo seu personagem.

Ele começa falando sobre o sucesso que a série já alcançou e agradece o fato de chegarem a uma quarta temporada:

- A gente sempre fala que o projeto mais importante da nossa vida é aquele que a gente está fazendo no momento que a gente vai lançar. E eu tenho a sorte, que vem junto com o mérito, não só do meu trabalho, mas dos meus colegas, do Erom [Cordeiro], desse elenco maravilhoso [...] de todas as pessoas que criaram o que a gente faz na nossa série, da gente poder falar que o meu melhor trabalho está na quarta temporada, da gente poder estar numa quarta temporada.

Com uma carreira consolidada com 30 anos completos em 2025 e com trabalhos como O Clone, Vidas Opostas e Bom dia, Verônica, Sílvio abre o coração sobre seus anos de carreira, pontuando que A Divisão é o projeto mais importante de sua história como artista:

- Sem dúvida, desses 30 anos, sete [vivendo] esse personagem e esse projeto, me faz considera-lo como o mais importante, porque foi um projeto que se provou.

Isso porque, segundo Guindane, esse projeto reúne três pilares que ele sempre quis juntar, sendo elas uma qualidade dramatúrgica, um personagem desafiador e complexo que possui diversas camadas para serem exploradas, e também a liberdade de poder propor ideias para a construção do Mendonça, podendo deixá-lo com um toque especial:

- A gente conseguiu juntar três unidades, que são, acho que, em poucos momentos na vida de qualquer profissão, que o profissional que faz, que gosta, que já é difícil... Essa é a minha grande sorte, que eu consegui viver e sobreviver e pagar as minhas contas, ter a minha família fazendo o que eu amo, em um projeto que une três coisas.

Silvio também conta que A Divisão foi a primeira grande produção do gênero de ação para o Globoplay e aponta as responsabilidades que os atores devem ter diante a um projeto de sucesso. Além disso, ele menciona seu personagem novamente e o classifica como o mais legal e mais importante que fez até hoje:

- A gente faz uma série de sucesso e quando junta isso em um combo, é preciso ter o mínimo de humildade de entender que o que a gente faz não é para a gente, é para o público. Então, se a gente faz uma série bem escrita, bem realizada, bem filmada, com uma direção boa, e com esse time, com esse elenco, no Globoplay, que tem ainda esse marco de ter sido o primeiro grande projeto, a primeira grande série de ação do Globoplay, a primeira temporada da A Divisão, e que foi um grande sucesso [...] Dentro do combo, junto a um personagem que quando virar outro, com tais camadas, digo com toda certeza que é o personagem mais legal e mais importante que eu já fiz até hoje.

Com a nova temporada batendo na porta, o protagonista explica que a série vai manter o mesmo padrão que as anteriores, tendo muitas cenas de ação e, como ele diz, tiro, porrada e bomba, mas também vai continuar se aprofundando nos motivo de tudo aquilo estar acontecendo, mostrando, como de costume, o enredo por trás das cenas de ação:

- Nessa quarta temporada, eu diria que é mais do mesmo, porque muita coisa vai acontecer, assim como nas outras. Então, é mais do mesmo no sentido de que não espere apenas uma série de ação, tiro, porrada e bomba.

Por fim, Silvio relata que temia não conquistar o mesmo sucesso que alcançou nas temporadas anteriores e cita que é comum que as séries sejam reconhecidas e consideradas boas até um certo ponto. No entanto, de acordo com ele, isso não aconteceu com eles e A Divisão conseguiu se superar na quarta temporada:

- Acho que a gente só cresceu. Às vezes a série vem muito bem e quando ela vai para uma temporada nova... é aquela temporada que dá uma barriguinha [analogia que ele faz para indicar que a temporada ficou cheia, ou seja, foi desnecessária ou se perdeu], que é clássica. Porém, na quarta a gente se superou. Pelo menos o roteiro se superou. Se tiver uma b***a, a culpa é nossa, mas eu garanto que não está... Isso é muito importante.