Palavra do Leitor - 16 de março de 2025

Bruna Biondi

A vereadora Bruna Biondi (Psol), de São Caetano, apoia ocupação irregular de imóvel e também celebra parecer de inconstitucionalidade em projeto que proíbe a execução de músicas com cunho sexual que estimulem à erotização e façam apologia ao crime em escolas infantis, fundamentais e de ensino médio, tanto públicas e privadas (Política, dia 14). Parabéns ao Diário por compartilhar informação relevante com os seus leitores. Ah, quanto à vereadora, é só a população escolher melhor não votando nesta pessoa na próxima eleição. Simples assim!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Braskem

‘Médica estuda há mais de 30 anos efeitos de poluentes da Braskem’ (Setecidades, dia 14). Não são somente impactos diretos e sim em todo o Grande ABC!

Eduardo Martins Salgado

do Instagram

Gleisi Hoffmann

‘Gleisi toma posse como ministra focada em intensificar defesa da gestão’ (www.dgabc.com.br). No afã de melhorar sua popularidade vemos o presidente Lula da Silva indicar para a Articulação Política a boquirrota Gleisi Hoffmann, aquela declarada na Lava Jato como corrupta, recebendo vários apelidos pejorativos dos delatores. Gleisi precisa convencer parlamentares sabe-se lá como e por que, já que temos um Parlamento bem desafinado com o governo federal. Fora, nos bastidores, Lula ter como ‘confidente’ Zé Dirceu, aquele que comemora seu aniversário com banquetes para 300 convidados, sem ter trabalho fixo há quase duas décadas – o que nos leva a pensar: de onde veio tanto dinheiro? Só nos resta desejar que passe rápido o próximo um ano e nove meses. O Brasil precisa limpar de cabo a rabo sua República!

Beatriz Campos

Capital

Voto feminino

‘O legado do voto feminino’ (Opinião, dia 14). Com essa convocação para um reflexivo reconhecimento da mulher em toda sua pluralidade, o Diário nos presenteia com um artigo que merece ficar para sempre no acervo de nossa história. Somos por volta de oito bilhões de seres humanos que vivem no planeta Terra e, sem exceção, fomos frutos de parir milagroso e indiscutível dessas mesmas e santificadas mulheres, que nos dão não só “o legado do voto feminino”, mas de todo um legado de grandeza, de maternidade, de esposas, de amizade e de uma importância plural. Mulheres vieram ao mundo para ser instrumentos femininos de vida e do amor incondicional e jamais de efêmeros objetos, como o criminoso machismo as interpreta.

Cecél Garcia

Santo André

Literatura

A trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, romance de Jorge Amado – publicado em 1954 em três volumes; Os Ásperos Tempos, Agonia na Noite e A Luz no Túnel –, descreve a implantação do Estado Novo (1937-1945) retratando suas ações criminosas como torturas, assassinatos e perseguições de cunho político aos adversários do regime, bem como as primeiras reações ao governo ditatorial de Getúlio Vargas. Somente alguém que se gaba de nunca ter lido um livro e de se mostrar um total ignorante quanto à nossa história teria a desfaçatez de se comparar àquele crápula. Jorge Amado, um dos atingidos por aquele regime, deve estar se revirando no túmulo.

Vanderlei Retondo

Santo André