Sem artilheiro, São Caetano busca encostar na ponta da A-4

A derrota por 1 a 0 contra o Jabaquara, na última rodada, custou a liderança da Série A-4 do Paulista para o São Caetano. Para retomar a boa fase, o time do técnico Carlinhos Alves terá de bater a Penapolense, fora de casa, às 10h.

O Azulão está em terceiro no G-4, com 24 pontos, cinco atrás do União Agrícola Barbarense, líder, e a um do Paulista de Jundiaí, vice-líder.

Dono do terceiro melhor ataque da divisão, com 18 gols marcados, o São Caetano terá de superar a ausência de Fábio Azevedo, principal arma do time e artilheiro da Série A-4, com 11 gols. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão.