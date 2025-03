Lando Norris supera chuva e vence o GP da Austrália; Hamilton é o 10º e Bortoleto abandona

Em uma prova marcada por chuva, bandeiras amarelas e trocas frenéticas de pneus, na madrugada deste domingo, o britânico Lando Norris, que havia largado na pole position, foi o vencedor do GP da Austrália, em Melbourne, a primeira corrida da temporada 2025 de Fórmula 1. O atual tetracampeão mundial, Max Verstappen, e George Russell completaram o pódio.

Na estreia pela Ferrari, o heptacampeão Lewis Hamilton terminou no décimo posto. Dos novatos, o italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, foi o único que pontuou. Ele foi o quarto piloto a receber a bandeirada no circuito de Albert Park, mas recebeu uma penalidade de cinco segundos e acabou na quinta posição.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 2, não completou a prova. Na 47ª volta, com o retorno da chuva, o estreante pela Kick Sauber, que estava na 13ª posição, bateu. Assim como o brasileiro, os também novatos Jack Doohan e Isack Hadjar não completaram a corrida.

O estreante Isack Hadjar bateu o carro ainda na volta de apresentação e ficou fora da primeira corrida da temporada. Com a bandeira amarela, o início da prova foi adiado. Anthony Hamilton, pai do novo piloto da Ferrari, Lewis, deixou os boxes para consolar o jovem piloto francês, visivelmente abalado por precisar abandonar a sua primeira prova na Fórmula 1. Com o safety car na pista, o estreante pela Williams, Carlos Sainz, rodou e também ficou de fora da prova.

Kimi Antonelli começou a chamar atenção ainda na 15ª volta, ultrapassando Nico Hülkenberg, da Sauber, e assumindo a 12ª colocação, mas rodou na pista e perdeu a vantagem, voltando ao 13º posto. A chuva voltou a cair na 19ª volta, ajudando os pilotos a esfriarem os pneus - Antonelli novamente ultrapassou o alemão, retomando a 12ª colocação após o erro.

O piloto mais novo da atual temporada de F-1 ultrapassou Stroll na 23ª volta, assumindo a 11ª posição. Com a batida de Fernando Alonso na volta 34, Antonelli tomou o 10º lugar.

Na volta 44, com o retorno das chuvas, os dois carros da McLaren, que até então lideravam a corrida, derraparam e Piastri ficou preso na grama. Verstappen aproveitou e tomou a liderança.

Liam Lawson e Bortoleto bateram na 47ª volta e abandonaram a corrida. A roda do carro do brasileiro quebrou antes do impacto. Na mesma volta, Antonelli foi para a quinta posição e conseguiu terminar a prova em quarto, mas foi punido com 5 segundos e acabou atrás de Alexander Albon na classificação.

No fim, o circuito de Albert Park foi palco da quinta vitória do britânico Lando Norris, que retomou a liderança de Verstappen, e do marcante início e temporada do novato italiano Kimi Antonelli.

A segunda prova da temporada será no próximo fim de semana, quando acontece o GP da China, em Xangai. Treino classificatório e corrida também ocorrem durante a madrugada, ambos programados para às 4h (horário de Brasília).

Confira a classificação final do GP da Austrália de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h42min06s304

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 0s895

3º - George Russell (ING/Mercedes), a 8s481

4º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 12s773

5º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 15s135

6º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 17s413

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 18s423

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 19s826

9º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 20s448

10º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 22s473

11º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 26a502

12º - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), a 29s884

13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 33s161

14º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 40s351

Não completaram a prova:

Isack Hadjar (ALG/Racing Bulls)

Jack Doohan (AUS/Alpine)

Carlos Sainz (ESP/Williams)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

Liam Lawson (NZL/Red Bull)