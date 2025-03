Andarinho conduz crianças ao encanto dos contos e fábulas

A Cia. Teatro do Guri traz neste domingo (16) a São Bernardo As Histórias do Andarilho, espetáculo infantil com entrada gratuita no Teatro Elis Regina. às 15h30.





A peça, dirigida por Reinaldo Nunes e que contracena com o ator João Miguel, é composta por uma coleção de contos. A narrativa acompanha o Andarilho, um viajante carismático, e seu fiel amigo, Jamelão, enquanto percorrem vilarejos distantes, encantando as pessoas com suas histórias de príncipes, princesas e criaturas misteriosas.

Com narrativa vibrante e envolvente, o espetáculo desperta nas crianças o prazer de ouvir e imaginar, resgatando o encanto das histórias e incentivando a criatividade e a empatia. Para essa jornada, foram escolhidos contos de diferentes partes do mundo, incluindo fábulas, contos-de-fadas e contos acumulativos, proporcionando um mergulho nas diversas tradições e sabedorias populares.

As Histórias do Andarilho mexe com a imaginação. De forma interativa, o Andarilho conduz a plateia por um universo repleto de encantos, onde os contos ganham vida e o público se torna personagem da história. Malas cheias de surpresas, guarda-chuvas que abrem portas para o inesperado e tecidos que se transformam em lindas princesas, são apenas alguns dos recursos lúdicos que fazem parte do espetáculo.

O Teatro Elis Regina fica na Avenida João Firmino, 900, no bairro Assunção, em São Bernardo.