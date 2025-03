Em 14 anos, fluxo no Rodoanel Mário Covas aumenta 400%

Em 2011, a SPMar assumiu a gestão do trecho Sul, que havia sido construído em 2010 pela Dersa (Desenvolvimento Rodoviário) – empresa do governo do Estado de São Paulo. Ainda não havia o trecho Leste, desenvolvido pela própria SPMar e entregue em 2014. A expansão contribuiu para o aumento do fluxo diário, que cresce ano a ano. Em 2024, 160 mil veículos trafegavam diariamente por ambos setores da via.

Os números tendem a expandir com a inauguração do trecho Norte, que terá sua primeira parte, que liga as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, operando até o fim deste ano. Além disso, há a previsão de construção de uma alça de acesso de Suzano ao trecho Leste, que visa comportar um fluxo de veículos vindos dos 11 municípios do Alto Tietê, de acordo com a SPMar, que será responsável pela obra. A previsão de início é no segundo semestre de 2025 e a conclusão será em 24 meses. Os investimentos devem ficar na ordem de R$ 1 bilhão, de acordo com a concessionária SPMar.

ESTRUTURA

A intensa movimentação de veículos demanda um crescimento contínuo no monitoramento e estrutura de apoio. Os investimentos de 2024 totalizaram R$ 81 milhões. A concessionária realizou, no ano passado, média de 130 mil atendimentos na rodovia, média de 353 ocorrências diárias das mais diferentes naturezas. Nesse total, estão cerca de 36 mil atendimentos mecânicos (pneu furado, pane mecânica, pane seca e remoção de veículos com auxílio de guincho), de 3.500 atendimentos médicos (socorro emergencial de vítimas de acidentes ou clínicos), além de 63 mil atendimentos pelas viaturas de inspeção de tráfego.

O atendimento efetivo possui frota operacional com ao menos 20 veículos à disposição para atendimento 24 horas. O cérebro dessa operação, de acordo com o diretor-executivo da SPMar, Marcelo Afonseca, é o CCO (Centro de Controle de Operações). “Possuímos 80 câmeras modernas que fazem a cobertura de 100% do trecho. O CCO tem ainda parceria com a Polícia Militar Rodoviária. Temos muito foco na segurança e, por isso, somos a quarta melhor rodovia do País”, enfatiza.

Apenas no último ano, o centro de controle atendeu 94.236 chamadas. Parte delas feita pela tecnologia dos totens de autoatendimento implantados nas bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), que permitem aos usuários acessarem as informações sobre rotas e tirarem dúvidas operacionais.

Afonseca destaca ainda os investimentos em recapeamento. No último ano, foram aplicadas aproximadamente 11 toneladas de asfalto na revitalização da rodovia. Essa quantidade foi utilizada para pavimentar 54 quilômetros de faixas de rolamento. No trecho Sul foram utilizadas 3,9 toneladas de asfalto para pavimentar 22,5 quilômetros de faixa da rodovia. Já no trecho Leste, foram 6,8 toneladas, pavimentando 33,9 quilômetros de faixas. “É um desafio realizar as obras de forma casada com tráfego para proporcionar o melhor para o usuário. Fazemos de madrugada para evitar transtornos e intensificamos a sinalização para garantir a segurança dos trabalhadores”, ressalta.

Neste último ano, ainda foram implantadas 88 placas de sinalização e restauradas 18 obras de artes especiais, que incluem pontes e viadutos. Houve também a pintura de ao menos 51.356,26 m² de faixas e sinalizações, implantação de 9.703 metros de defensa metálica e de 25.428 tachas, o equivalente a 212 km.