Papa Francisco segue internado em hospital mas apresenta 'melhora gradual'

O Papa Francisco permanece internado no hospital Agostino Gemelli, onde segue em tratamento com oxigenoterapia de alto fluxo. Segundo o último boletim médico divulgado neste sábado, 15, a necessidade de ventilação mecânica não invasiva tem sido reduzida progressivamente durante a noite.

Apesar da estabilidade no quadro clínico, o Pontífice ainda necessita de tratamento médico hospitalar e de sessões de fisioterapia motora e respiratória. De acordo com a equipe médica, as terapias vêm apresentando melhora contínua.

Francisco tem passado os dias alternando entre repouso, oração e trabalho moderado. A transmissão do Angelus deste domingo (16) ocorrerá normalmente, enquanto um novo boletim sobre sua saúde deve ser publicado entre terça e quarta-feira da próxima semana.