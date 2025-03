Equipes de futsal down se enfrentam na final do torneio

As equipes de futsal down do Andreense FC e do Batatais se enfrentam amanhã, às 10h, em Santos, na final do Torneio Beach Soccer Down, realizado pela Prefeitura de Batatais.

Além da equipe do Andreense, que teve três vitórias em três jogos, participarão também os times do Santos, do Ituano. Os jogos acontecerão no dia 16 de março, das 10h, às 12h30.

O torneio está sendo realizado em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, no próximo dia 21.

A data foi escolhida porque faz alusão à trissomia (triplicação) do 21º cromossomo que causa a síndrome, por isso ocorre no dia 21/03.