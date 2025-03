Confira os resultados dos jogos da Loterias Caixa de hoje

A Loterias Caixa sorteou neste sábado (15) os concursos da Milionária, Dia de Sorte, Megasena, Quina, Timemania e Lotofácil, que somam mais de R$ 85 milhões em prêmios.

Os números do concurso 233 da Milionária, que oferece prêmio de R$ 57 milhões aos ganhadores, são:

02 12 15 18 26 29 Trevos: 02 06

Os números do concurso 1039 do Dia de Sorte, que oferece prêmio de R$ 150 mil aos ganhadores, são:

01 05 07 09 10 19 21 22 Mês: 9 - setembro

Os números do concurso 2840 da Megasena, que oferece prêmio de R$ 21.465.552,71 aos ganhadores, são:

01 33 39 49 57 60

Os números do concurso 6681 da Quina, que oferece prêmio de R$ 5.439.013,80 aos ganhadores, são:

39 46 52 65 77

Os números do concurso 2218 da Timemania, que oferece prêmio de R$ 6 milhões aos ganhadores, são:

06 14 25 27 41 51 72

Os números do concurso 3343 da Lotofácil, que oferece prêmio de R$ 5 milhões aos ganhadores, são:

01 02 06 07 09 11 13 15 16 19 20 21 22 25