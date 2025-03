Marcelo Lima autoriza início das obras na Rua Joaquim Nabuco

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou neste sábado (15/3), ordem de serviço que autoriza o início das obras na Rua Joaquim Nabuco, na região central da cidade, que inclui a ampliação de um trecho da pista, além da implantação de um novo acesso à Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. O investimento é de R$ 790 mil, com recursos próprios do município.

Durante a assinatura do documento, o chefe do Executivo municipal, ao lado do secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, e do vereador Julinho Fuzari, ressaltou que o novo acesso vai facilitar o deslocamento dos motoristas e desafogar o trânsito para àqueles que estão a caminho do centro. “Esse novo acesso à Rodovia Anchieta vai permitir que os motoristas do bairro não precisem mais se deslocar até o centro para acessar a Anchieta, garantindo mais agilidade e fluidez ao trânsito”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

As melhorias vão desde as readequações viárias, passando por nova pavimentação, além da instalação de novo semáforo e sinalização. O prazo de conclusão da obra é de até 15 dias. O projeto prevê também a criação de uma nova faixa no sentido centro da Rua Joaquim Nabuco para concentrar os motoristas que utilizarão o novo acesso à Rodovia Anchieta, sentido à Capital.

Para isso, será demolido um trecho do canteiro central, permitindo a reorganização do fluxo de veículos. Será implantado também um segundo retorno na Rua Joaquim Nabuco, no sentido contrário, para melhorar o acesso dos motoristas que saem da Vila Gonçalves e desejam chegar ao centro de São Bernardo. O trecho será viabilizado com a remoção de uma área existente, asfaltamento e sinalização viária.

Francisco José Carone, secretário municipal de Transportes, Mobilidade e Infraestrutura, destacou que as intervenções também vão ajudar a desafogar vias paralelas à Rua Joaquim Nabuco, que hoje enfrentam grande volume de tráfego devido à falta de acessos diretos à rodovia. “Estamos sempre buscando soluções para melhorar a mobilidade urbana em São Bernardo. A abertura desses retornos é uma alternativa viável para distribuir melhor o fluxo de veículos e otimizar os acessos à Anchieta, tornando o trânsito mais ágil e seguro”. Afirmou também que a remodelagem trará benefícios para o comércio local e para o transporte de cargas, garantindo mais eficiência e reduzindo custos logísticos para empresas e trabalhadores.

A Secretaria de Serviços Urbanos será responsável pelas adequações estruturais, como a demolição parcial do canteiro, assentamento de guias e pavimentação. “Essa é uma demanda antiga da população, especialmente dos moradores da Vila Gonçalves e do bairro Assunção. Essas melhorias vão garantir mais comodidade e segurança à população”, finalizou Fernando Longo, secretário municipal da pasta.