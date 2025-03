Rune se vinga de Medvedev em Indian Wells e impede terceira final seguida do russo

Daniil Medvedev fez enorme festa ao superar Arthur Fils nas quartas em Indian Wells no tie-break do terceiro set, ao sair saltitante pela quadra. Mas a batalha contra o francês parece tê-lo desgastado e o russo acabou sendo presa fácil na revanche com Holger Rune. O dinamarquês se vingou da queda nas quartas em 2024 ao fazer 7/5 e 6/4 e impedir que o quinto cabeça de chave chegasse à terceira final seguida do ATP 1000 - perdeu as duas anteriores para Carlos Alcaraz.

Depois de um longo game de 38 trocas, Rune chegou ao match point com 40 a 30. O jovem sacou bem e conseguiu a segunda vitória na carreira diante do forte russo. Após o cumprimento na rede, o dinamarquês soltou o grito para celebrar a chegada em sua quarta final de um Masters 1000 da carreira, a primeira nos Estados Unidos. Há quase dois anos ele não disputava um título.

O jogo começou equilibrado e com os tenistas confirmando o serviços até 2 a 2, quando o dinamarquês conseguiu abrir vantagem com a quebra. O russo, contudo, não se intimidou e reagiu de imediato, buscando o 3 a 3 no serviço do rival e depois virando para 4 a 3.

Medvedev cresceu no set e dificultou bastante a vida de Rune, que teve de se esforçar muito para confirmar o serviço no oitavo game. Não ter quebrado parece ter desconcentrado o russo, que acabou vendo o oponente embalar e fechar o set com 7 a 5.

Depois do 1 a 1 no segundo set, Rune quebrou em pontos diretos e não deu chances para o russo reagir. Até largou com 0 a 30 no serviço para confirmar a vitória, mas não se abalou e conseguiu a virada na parcial para comemorar um grande 6 a 4.

