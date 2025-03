Aluno fica cego após brincadeira com barra de ferro

Um estudante de 15 anos ficou cego após ser atingido, em uma brincadeira com um colega na Escola Estadual Jornalista Carlos Frederico Werneck Lacerda, em Pirituba, na cidade de São Paulo, por uma barra de ferro. Caso ocorreu na terça-feira (11).

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública) à imprensa, o Samu foi acionado e ele foi socorrido à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. “O adolescente envolvido foi conduzido à delegacia com sua responsável e foi liberado após assinatura do Termo de Responsabilidade do ECA. O caso foi registrado como lesão corporal no 33° Distrito Policial (Pirituba)", informou a SSP.

O adolescente passou por cirurgia, mas, além de perder a visão, precisou ter o olho direito removido.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que uma apuração preliminar foi aberta para esclarecer os fatos.

"A professora que lecionava no momento do incidente foi junto da Ronda Escolar para registro de Boletim de Ocorrência. A equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva SP) e um profissional do programa Psicólogos nas Escolas estão atuando em atendimentos às famílias dos envolvidos.", declarou a pasta em nota.