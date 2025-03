EC S.Bernardo arranca 1 a 1 em Mogi e escapa do descenso na A-3

Na base da pressão, o EC São Bernardo se despediu ontem da Série A-3 do Paulista. Jogando em Mogi das Cruzes, casa que adotou durante a competição, o Cachorrão ficou no 1 a 1 com a Itapirense e acabou a participação na fase de classificação e no torneio na 13ª posição (16 pontos), duas acima do Lemense, primeiro na zona de descenso, com 13 – o Comercial, lanterna, com 11, já entrou na rodada rebaixado.

Os confrontos de ida e volta das quartas de final da A-3 serão: Monte Azul x Itapirense, Marília x União São João, Desportivo Brasil x Rio Branco e Sertãozinho x Catanduva.