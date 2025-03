Governo Taka retoma canalização do Córrego Olaria

A gestão do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, retomou depois de anos parada, a canalização do Córrego Olaria, no Eldorado, e os 626 metros que faltavam receber a melhoria serão finalizados.

Para marcar o recomeço da obra, o prefeito, acompanhado pela vice-prefeita, Andreia Fontes, da secretária de obras, Melissa Duaik, e dos vereadores Companheiro Sérgio, Juninho do Chicão e Marcio Jr, esteve na manhã deste sábado (15/3) na Vila Joaninha, conversando com moradores e explicando a importância da obra, que trará para Diadema mais saneamento básico e menos enchentes.

Com 1.200 de extensão, o Córrego Olaria está situado entre a Estrada Pedreira Alvarenga (Eldorado) e a Vila Joaninha. Em 2020, 212 metros de seu leito foram canalizados, no trecho que margeia a Avenida Nicola Imparato, principal avenida do bairro. A obra foi feita com verba federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), e pelo mesmo projeto, com contrapartida municipal, serão implantados os 626 metros de canal que começaram ser construídos neste sábado.

A canalização será aberta e constituída de 426 metros de gabião (estrutura flexível feita de pedras envolvidas em tela metálica) e 200 metros de aduela (peças pré-moldadas em concreto armado). Como o córrego está dentro de Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs) também será realizado um plantio compensatório de 2.200 árvores, de diversas espécies, por dano ambiental. A previsão é que a obra esteja concluída até o final de dezembro deste ano.

Importância da canalização

“Depois de anos de espera, burocracia e desafios, estamos aqui para anunciar, com muito orgulho, a retomada da canalização do Córrego Olaria! Todos sabem da importância dela para a região sul da nossa cidade, mas, infelizmente, o projeto parou deixando a região vulnerável a alagamentos e problemas sanitários. Durante anos, a comunidade esperou por uma solução e, hoje, nós assumimos o compromisso de destravar essa obra, porque sabemos que ela impacta diretamente na vida de milhares de famílias”, disse o prefeito.

“Essa é mais do que uma ação de infraestrutura. É um compromisso com a dignidade dos moradores. Nossa gestão tem um plano claro: cuidar da cidade de maneira integral, revitalizar os espaços públicos, garantir infraestrutura moderna e promover desenvolvimento sustentável. Essa obra é apenas um exemplo do que estamos fazendo e ainda vamos fazer por Diadema”, complementou.