Ana Carolina Serra prestigia Feira da Mulher Empreendedora ao lado de Gilvan

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) prestigiou neste sábado (15) a Feira das Mulheres Empreendedoras, promovida no estacionamento do Max Atacadista, patrocinador do evento. A atividade faz parte da programação para o Mês das Mulheres na cidade.

Cerca de 100 empreendedoras expuseram diversos produtos, dentre os quais vestuário, papelaria criativa, produtos de beleza, aromatizadores, acessórios, doces gourmet e bebidas.

Ao lado do prefeito Gilvan Junior (PSDB), da primeira-dama, Jéssica Roberta, e da vice, Silvana Medeiros (Avante), a deputada e ex-primeira-dama de Santo André afirmou que é um orgulho ver a continuidade do trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade. Durante o evento foram arrecadados alimentos não-perecíveis, que serão destinados à entidade e, posteriormente, distribuídos para famílias em vulnerabilidade.

“Hoje vim conhecer, a convite dessas mulheres incríveis, todas essas empreendedoras que já tiveram encontro na prefeitura e foram capacitadas, agora estão ajudando e contribuindo com quem mais precisa. É um orgulho muito grande ver que esse trabalho é continuado e que ele só cresce”, disse.

Já Gilvan destacou que a exposição foi um momento de conexões e de solidariedade. “Essa é a força da mulher andreense”, pontuou.