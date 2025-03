Michael B. Jordan revela vontade de voltar a atuar ao lado de Jonathan Majors, ator que se envolveu em polêmica de assédio sexual

Michael B. Jordan revelou ter vontade de voltar a atuar ao lado de Jonathan Majors, ator que foi condenado por diversas polêmicas de assédio sexual em 2023. As informações são do The Hollywood Reporter, que publicou um artigo sobre o caso de Jonathan, no qual Michael foi um dos entrevistados e afirmou que voltaria a trabalhar com o ator em uma sequência de Creed, que atuaram juntos na terceira sequência do filme.

Eu adoraria se pudéssemos fazer Creed 4 juntos, além de outros projetos, declarou ele.

O protagonista do longa já tinha demonstrado apoio ao amigo em uma outra entrevista recente, à GQ americana:

Majors está indo muito bem, acabou de noivar. Eu estou orgulhoso de sua resiliência e força para passar por tudo isso e sua forma de lidar. Eu estou feliz que ele está bem, é o meu garoto.

Vale lembrar que o processo foi realizado pela ex-namorada de Jonathan, Grace Jabbari, que o acusou de agressão sexual, e após o caso se tornar público, outras supostas vítimas do ator também o denunciou. No entanto, a ex-namorada retirou as acusações contra Majors, no final de 2024.