Dono da Dolly é condenado por crime ambiental e corrupção

Laerte Codonho, proprietário da fábrica de refrigerantes Dolly, está condenado por crime ambiental, corrupção ativa e falsificação de documento, segundo sentença da 4ª Vara de Itapecerica da Serra nesta sexta-feira (14).

O empresário terá de pagar uma multa que chega a R$ 570 mil, junto a outros sete condenados após a decisão do juiz Djalma Moreira Gomes Júnior a respeito de uma denúncia de 2019 de dano ambiental em um terreno, considerado área de preservação permanente, às margens da Rodovia Regis Bitencourt em São Lourenço da Serra.

O caso foi recebido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 2019 e imputa responsabilidade sobre outra empresa de Codonho, a Stockbanck.

De acordo com a sentença, fica negada a substituição da prisão em caráter de medida restritiva por tornozeleira eletrônica, por exemplo, entretanto, no caso ainda cabem recursos. O cumprimento da pena começa com reclusão em regime fechado e se escala para detenção em semiaberto.

Nos autos, há evidências de que o empresário ofereceu propinas a agentes públicos como forma de evitar punições por burlar o aval da Cetesb (Companhia Ambiental de São Paulo) e desmatar a área.