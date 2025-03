Ator mirim de Central do Brasil reencontra Fernanda Montenegro

Admiração que não tem fim! O eterno Josué de Central do Brasil, Vinícius de Oliveira abriu o coração nas redes sociais sobre o reencontro com Fernanda Montenegro, com quem contracenou no longa de 1998.

O jovem ator revelou que as fotos juntos rolaram na pré-estreia de Vitória, novo filme de Montenegro, em que ela trabalhou ao lado do genro, Andrucha Waddington.

É sempre um carrossel de emoções encontrar a maior representante da cultura desse país, a amiga de longa data, nossa rainha Fernanda Montenegro. Esta semana, teve a pré-estreia do belíssimo filme Vitória de Andrucha Waddington que deu seguimento ao trabalho iniciado pelo saudoso Breno Silveira.

Continuando, as emoções de Vinícius foram mais expostas. O artista que trabalhou com Fernanda quando era criança no filme marcante que foi indicado ao Oscar.

Quanto ao meu reencontro com Fernanda, foi mais uma vez único, mas como sempre, de aprendizado de vida. Estar ao lado dela me faz todo ouvidos. Sua paixão pela arte e pela vida é tamanha que o pouco tempo (Qualquer pouco com ela é uma espécie de Aion) que pudemos estar ali, foi suficiente pra eu repensar o entendimento da vida. Afinal, aos 95 anos com total capacidade intelectual e física, Fernanda veio do Rio, estava fazendo toda a social e dali a algumas horas partiria para o Rio novamente (de carro, por opção e conforto dela) porque no dia seguinte teria ensaio a tarde na ABL [Academia Brasileira de Letras] para a noite então, fazer sua apresentação de 14 textos diferentes da literatura. Assim, é claro que eu aos 40 e qualquer um ali que a ouvia, não tinha outra opção senão essa de repensar a vida e óbvio, aplaudi-la como sempre. Que artista, que ser humano é Fernanda Montenegro! Passarei a vida agradecendo esse acontecimento de mulher. Que ela siga nos brindando com sua arte. Obrigado e obrigado, Fernanda!