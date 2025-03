Santo André inicia programa contra o analfabetismo na EJA

Os professores da EJA (Educação de Jovens e Adultos) de Santo André iniciaram ontem um processo de qualificação dos profissionais que atuam nesta modalidade de ensino, a partir da Formação do Pacto Nacional contra o Analfabetismo na EJA.

Professores, assistentes pedagógicos e coordenadores estiveram reunidos no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector para evento que marcou o início dessa ação, que tem como objetivo fortalecer a aprendizagem dos alunos da EJA e combater o analfabetismo, promovendo a inclusão e o acesso ao conhecimento.

"Santo André é uma das cidades do ABC com maior número de turmas com a EJA, mesmo sendo a primeira vez que assinamos o pacto. O intuito é estabelecer diversas estratégias de atuação na busca ativa dos alunos, fomentando também a profissionalização da nossa gente. Faremos diversas formações com nossos educadores no intuito de fomentar o pertencimento a esse ciclo importante. Alunos da EJA trazem suas histórias de vida na bagagem, e precisamos ter a estratégia da empatia no acolhimento para alavancar a aprendizagem", ressaltou o secretário de Educação, Pedrinho Botaro.

Durante a formação, serão discutidas concepções pedagógicas fundamentadas na Educação Popular e nos Círculos de Cultura, metodologias essenciais para uma prática educativa que valoriza o saber dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Além disso, este momento de formação permitirá um amplo diálogo sobre os desafios e as ações futuras para o fortalecimento dessa política pública.

Santo André aderiu em 2024 ao Pacto Nacional contra o Analfabetismo na EJA, um programa do governo federal que estimula a ação intersetorial, articulando diferentes áreas como de âmbito estatal, setor produtivo e entidades do terceiro setor, com foco em fortalecer a política de Educação de Jovens e Adultos, tanto na perspectiva de lidar com os altos índices de analfabetismo com os quais o país convive, quanto na elevação da escolaridade das pessoas com 15 anos ou mais.

Em Santo André, as aulas da Educação de Jovens e Adultos são realizadas em 18 Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e cinco Centros Públicos de Formação Profissional. Nos Centros Públicos (EJA I e EJA II) e em cinco Emeiefs (EJA II), o ensino fundamental está integrado ao ensino profissionalizante (EJA FIC), ou seja, nestas unidades os alunos, além da elevação de escolaridade, também recebem certificação profissionalizante.