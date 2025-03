Imigrantes tem congestionamento rumo a São Paulo

A Rodovia dos Imigrantes se tornou o teste de paciência para os motoristas que cruzam o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) neste sábado (15) em direção a Capital.

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), são quatro os quilômetros de lentidão, entre os km 54 e 50, por um excesso de veículos na via.

O tráfego é normal em direção à Baixada Santista, tanto na rodovia, como na Anchieta, segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo sistema.

No momento, segue em vigor a Operação 5x5.