Manchester City empata com o Brighton e desperdiça a chance de chegar ao G-4 do Inglês

Em uma campanha de altos e baixos, o tetracampeão inglês Manchester City ficou duas vezes em vantagem, mas cedeu o empate por 2 a 2 ao Brighton, neste sábado, no Etihad Stadium, em Manchester, e agora acumula dois jogos sem vencer no Campeonato Inglês - havia sido derrotado pelo Nottingham Forest na rodada anterior.

Com o resultado, o time comandado por Pep Guardiola foi a 48 pontos e desperdiçou a chance de ultrapassar o Chelsea (49) para assumir provisoriamente a quarta posição - o conjunto celeste está 22 pontos atrás do líder Liverpool e pode perder o quinto posto para o Newcastle. O Brighton soma 47, em sétimo lugar.

O primeiro tempo foi aberto e animado, com duas equipes verticais se revezando no ataque em busca dos gols. Guardiola sacou Bernardo Silva, Phil Foden e Matheus Nunes da equipe titular e apostou em Rico Lewis, Gündogan e Marmoush. As mudanças surtiram efeito e o atacante egípcio foi o destaque do primeiro tempo.

Logo aos 8 minutos, Marmoush recebeu o passe de Haaland e foi derrubado por Webster na área. O artilheiro norueguês cobrou o pênalti no canto esquerdo e inaugurou o placar para o City. O empate do Brighton veio aos 20 minutos. Estupiñán cobrou falta no canto de Ortega e o goleiro apenas observou a bola vazar sua meta: 1 a 1.

Após sofrer o gol, o City melhorou na partida e passou a dominar as ações ofensivas e perdeu três boas chances, com Savinho, duas vezes, e Haaland. A pressão funcionou e, aos 38 minutos, Marmoush recebeu o passe de Gündogan e bateu forte, da entrada da área, para superar o goleiro Verbruggen.

O Manchester City foi surpreendido logo na volta do intervalo e sofreu o empate. Após cobrança de escanteio, Hinshelwood bateu, a bola desviou em Khusanov e entrou no gol de Ortega. Com o trio ofensivo - Mitoma, João Pedro e Minteh - inspirado, o Brighton quase virou o placar nos minutos que se seguiram.

A entrada de Bernardo Silva ajudou o City a se organizar no meio de campo e os anfitriões passaram a levar mais perigo. Verbruggen fez ótima defesa cara a cara com Marmoush, enquanto a bola de Nico González encontrou a trave. Do outro lado, o Brighton saía nos contragolpes e também desperdiçava ótimas chances, especialmente em tentativas de Hinchelwood e Baleba.

Nos demais jogos da 29ª rodada, neste sábado, o Notingham Forest visitou o ameaçado Ipswich e venceu por 4 a 2, após abrir 3 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Elanga. Os visitantes chegaram a 54 pontos na tabela, em terceiro, um atrás do Arsenal, enquanto o Ipswich é o 18º, com 17.

Em Liverpool, o Everton buscou o empate por 1 a 1 aos 44 minutos do segundo, com O'Brien, diante do West Ham, de Lucas Paquetá. Mesmo sem Matheus Cunha, suspenso, o Wolverhampton derrotou o lanterna Southampton por 2 a 1, fora de casa, e deu mais um passo para se afastar do rebaixamento - a equipe do técnico Vitor Pereira chegou a 26 pontos.