Câmara de Cultura de São Bernardo terá show gratuito com tradução em Libras

Acompanhado pelo instrumentista Daniel Agabiti, Aline Machado como Backing Vocal e pelo intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) Fauston Della Flora, Francis apresenta um show com suas músicas autorais, combinando voz, violão e arranjos eletrônicos na Câmara de São Bernardo no próximo sábado (22).

A apresentação do são-bernardense é aguardada para às 19h, com entrada gratuita e deve receber o público a partir das 18h. No espaço, estarão ainda à disposição um leque gastronômico de expositores da economia criativa regional.

Com influências de indie e pop rock, o show “Chegada” transita pela trajetória artística do cantor e compositor. Em uma edição especial para o projeto, o cenário do show será enriquecido com imagens dos vídeoclipes de Francis, incluindo "Verão Solar", sua colaboração com a cantora Drag Queen Leyla Diva Black, conhecida por ser defensora do veganismo e das causas LGBTQIA+.

Além disso, o projeto contará com a distribuição gratuita de "fanzines", com ilustrações exclusivas da artistaPri Santos, contendo as citações das músicas do show e um QR code que direciona para as plataformas de streaming onde é possível ouvir as músicas do artista. Esses fanzines serão sorteados entre o público presente.