Reunião de Chanceleres do Brics será no Rio de janeiro em 28 e 29 de abril

A primeira reunião de chanceleres do Brics será no Rio de Janeiro (RJ) em 28 e 29 de abril, confirmou o embaixador Mauricio Lyrio, sherpa do Brasil no bloco, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 14.

O encontro reúne os ministros das Relações Exteriores dos 11 países-membros do grupo, e será realizado após a segunda Reunião de Sherpas, que está marcada para os dias 24 a 27 do mesmo mês. A primeira Reunião de Sherpas aconteceu no fim de fevereiro, em Brasília, com a participação do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Brasil assumiu a presidência do Brics em 1º de janeiro para um mandato que vai até o fim deste ano. A reunião da cúpula do bloco, com os chefes de estado dos países membros e parceiros, será realizada em julho no Rio.

O bloco hoje é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.