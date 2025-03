Choro, treta entre irmãos e quebra de aliança... Veja o que rolou no BBB25

A madrugada deste sábado, dia 15, foi muito agitada na casa do BBB25! Isso porque os brothers, além de curtirem muito a festa e caírem na pista de dança, também brigaram, choraram e conversaram sobre estratégias no jogo. Gracyanne Barbosa, por exemplo, chorou bastante após Renata contar para Diego Hypólito o que ela falava dele e o ginasta ficar magoado com ela.

A sister que retornou recentemente para casa depois de participar da dinâmica do Seu Fifi, também revelou que alguém estava roubando comida na casa. Momentos depois, Gracy foi chorar no quarto e relembrou a época que passava fome:

- Não é sobre comer. É sobre pensar na insegurança de não ter... Quando eu passei fome, eu pegava comida do lixo. Eu não queria que ninguém soubesse, só que não consegui controlar.

Além disso, a musa fitness não conteve as lágrimas ao demonstrar que se arrependeu de deixar o amigo triste e foi consolada por Vinícius e Daniele Hypólito, que apontaram o quanto ela é forte.

Quebra de aliança?

Renata e Eva, e João Gabriel e João Pedro desabafaram com outros brothers sobre a relação deles. Os irmãos gêmeos não estão nada felizes com as atitudes das bailarinas desde o retorno de Renata à casa e contaram como estão se sentindo. Eles desabafaram primeiro com Maike.

Ainda conversando sobre as aliadas, João Pedro disparou:

- Para mim, a Eva está... elas estão achando que elas estão [fortes].

Treta de irmãos

Durante a festa, João Pedro e João Gabriel discutiram. Tudo começou quando João Pedro comentou que não gostou da atitude do irmão na festa do líder da Vitória Strada, e disse que achou desnecessário ele ter chutado a mesa. João Gabriel, no entanto, ficou super triste do irmão ter falado isso dele, e a treta começou.

Em seguida, João Gabriel disparou e saiu andando:

- Eu não esperava isso de você, não.

Os dois voltaram a discutir dentro da casa e Gabriel, que já estava chateado, caiu no choro.

Estratégias

E claro que sendo BBB, as estratégias não podem ficar de fora! Guilherme, o líder da semana, contou que acredita que Gracyanne Barbosa tem chances de sair neste Paredão, caso ela seja indicada. Logo depois, ele e seus aliados combinaram alguns votos. O que será que vem por aí?

A festa não acabou!

Apesar dos apesares, os participantes curtiram muito a festa e dançaram bastante, porém, alguns brothers não aceitaram o fim da festa e fizeram um after dentro da casa do reality.