Sabesp instalará filtros para aumentar oferta de água no Grande ABC

Em continuidade às obras de melhoria no abastecimento da região do Grande ABC, a Sabesp realizará, na próxima quarta-feira (19), duas intervenções que devem aumentar a produção de água para a região, especialmente para São Bernardo, Diadema e Santo André. Um corte de abastecimento também é previsto.

Uma delas é a instalação de novos filtros e flotadores na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Grande. Serão 400 litros por segundo a mais, saltando de 5.000 l/s para 5.400 l/s. O volume equivale ao consumo médio de cerca de 85 mil pessoas.

Nesta fase, será necessária a interrupção total da operação da ETA Rio Grande para a interligação de novos filtros, tornando o sistema mais eficiente e ampliando sua capacidade de tratamento, de acordo com a Sabesp. "Com a medida, dentro de 15 dias, a produção de água será ampliada, beneficiando diretamente a população atendida", informou a empresa em comunicado.

DESABASTECIMENTO

Por isso, a Companhia pede o uso consciente de água durante a noite desta quarta (19) e a quinta-feira (20), já que o abastecimento poderá ser temporariamente afetado. Os trabalhos serão iniciados na noite de quarta e concluídos na madrugada de quinta-feira, com a retomada do fornecimento ocorrendo de forma gradativa ao longo do dia.

Além dessa ampliação, a Sabesp realizará a interligação da captação de água do Rio Claro ao reservatório Paraíso, em Santo André, reforçando o Sistema Integrado Metropolitano. Essa iniciativa aumentará a vazão de água que o Rio Claro fornece para Santo André de 100 para 300 litros por segundo.

É um reforço no sistema flex – um modelo de integração dos mananciais que permite o abastecimento de reservatórios estratégicos em diferentes bairros por mais de um sistema produtor de água. Com isso, a Sabesp poderá alternar a fonte de abastecimento da região do Paraíso, utilizando, assim, o manancial que estiver em melhores condições operacionais.