Semasa abre inscrições ao Comitê Municipal de Educação Ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), abriu processo para escolha dos integrantes do Comitê Municipal de Educação Ambiental. O objetivo do grupo é discutir e potencializar as ações de educação e sensibilização ambiental no município. As inscrições para as entidades interessadas devem ser realizadas até 10 de abril.

O Comitê também contribuirá para a elaboração e revisão do Programa Municipal de Educação Ambiental; organização de eventos periódicos sobre o tema; coordenação e elaboração de diagnósticos socioambientais; e promoção à integração entre áreas urbanas e de mananciais no município.

De acordo com a gerente de educação e mobilização ambiental da autarquia, Elaine Cristina da Silva Colin, o processo participativo fortalece a educação ambiental como política pública no território andreense. “A Política Municipal de Educação Ambiental de Santo André representa um avanço significativo na gestão ambiental, ao estabelecer diretrizes para ações educativas formais e informais em prol da sustentabilidade”, comenta.

O grupo será composto por 26 membros, divididos entre representantes do poder público e da sociedade civil. Dos representantes da sociedade civil, quatro serão indicados por conselhos municipais, enquanto as outras nove vagas serão preenchidas pela eleição.

Para o processo eleitoral em questão, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

a) dois representantes de instituições de ensino superior ou técnico com sede ou atuação em Santo André;

b) dois representantes de movimentos sociais;

c) três representantes de Organizações Não Governamentais (ONG ou OSCIPs) ambientalistas com sede ou atuação em Santo André;

d) um representante das instituições particulares de ensino de Santo André;

e) um representante do setor privado, institutos ou fundações que realizem ações sociais com enfoque ambiental.

As inscrições para os interessados em concorrer estão abertas até 10/4/2025, e podem ser realizadas eletronicamente pelo site do Semasa ou presencialmente, mediante agendamento prévio junto à Secretaria Executiva do Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André).

O edital completo está disponível no portal da autarquia (www.semasa.sp.gov.br) e outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 4433-9059.

Cronograma previsto:

Inscrições: 10/3 a 10/4

Inscrições dos eleitores: 17/4 a 16/5/25

Eleição: 20/5/25

Publicação do resultado da eleição: 30/5/25

Posse do comitê: 5/6/25.