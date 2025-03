Escolas estaduais abrem aulas preparatórias das olimpíadas educacionais

A partir deste sábado (15), 156 unidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) estarão abertas para o treinamento de estudantes de todas as regiões do Estado que se inscreveram no projeto Escolas Olímpicas. Nos encontros semanais, mais de 10 mil alunos terão aulas preparatórias de matemática e suas tecnologias com professores da rede estadual.

As turmas são divididas em três grupos com 15 a 40 estudantes: Nível 1, com alunos dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental; Nível 2, com alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Nível 3, com alunos das três séries do Ensino Médio.

“O projeto Escolas Olímpicas busca fortalecer a cultura das olimpíadas científicas no estado e proporcionar a estudantes talentosos um ambiente de aprendizado estimulante e competitivo. A expectativa é que essa iniciativa contribua para a formação de futuros talentos acadêmicos e impulsione a excelência no ensino público paulista”, diz o coordenador do projeto, Roberto Serra Campos Júnior.

Quem participa

Participam das aulas os estudantes medalhistas em edições anteriores de olimpíadas como a Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo), a Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e outras olimpíadas de conhecimento. Outra possibilidade é a opção do aluno interessado nas aulas e a anuência da escola e diretoria de ensino, de acordo com o grau de dedicação do aluno aos estudos.

A frequência dos estudantes do projeto será rigorosamente controlada. Caso um aluno falte três vezes consecutivas sem justificativa, ele será desligado do programa e sua vaga será oferecida a outro estudante.

Olimpíadas – Matemática e Redação

Em 2024, a Seduc-SP lançou as primeiras edições das Olimpíadas de Matemática e Redação exclusivas para estudantes da rede estadual. As provas da Omasp foram aplicadas em maio e mais de 127 mil estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio em todo Estado garantiram medalhas de ouro, prato e bronze. Outros 121 mil alunos foram premiados na Redasp, em outubro.